Coppa Italia, festa Lazio con i tifosi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Bagno di folla a Formello in piena notte per festeggiare la vittoria della settima Coppa Italia arrivata ieri contro l'Atalanta, poi una cena di squadra per suggellare il successo. Dopo la bella vittoria di ieri grazie ai gol di Milinkovic e Correa, il tecnico biancoceleste ha concesso una giornata di riposo a tutta la squadra. La ripresa è fissata per domani, la società potrebbe aprire i cancelli ai tifosi per bissare l'abbraccio a Immobile e compagni.