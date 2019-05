Al Mamiani si parla di terrorismo

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - E' il Liceo Mamiani di Roma uno dei vincitori del bando Cinema e Scuola promosso dal Miur e dal Mibac. Il percorso di approfondimento oggetto del progetto è la comprensione del fenomeno del terrorismo in Italia negli anni '70 che, seppur lontano dall'attuale generazione di studenti, è stato strutturato e presentato con l'aiuto di strumento efficace e spesso utilizzato come canale di accesso alla comprensione: il cinema. Il progetto intitolato "Comprendere la storia attraverso la lente filmica" prevede appunto diverse proiezioni di pellicole dedicate agli anni di piombo, correlati da incontri con registi, autori e sceneggiatori. Nelle scorse settimane si sono tenuti due incontri tra gli studenti e Fabrizio Marini, autore, regista e sceneggiatore, oggi capo progetto per Rai Storia. Con lui i ragazzi hanno analizzato due pellicole: "Buongiorno Notte" di Marco Bellocchio e "I 100 Passi" di Marco Tullio Giordana.