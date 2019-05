R.Sensi, De Rossi meritava più rispetto

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "E' una giornata tristissima, da tifosa e da persona che vuole bene a Daniele. Sono ancora più triste dopo aver sentito le sue parole. Questa decisione sarebbe dovuta arrivare ma non in questo momento, non così non sentendo la sua amarezza". Rosella Sensi, ex presidente della Roma, commenta così l'addio al club giallorosso di Daniele De Rossi, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno. "Queste sono cose che mi dispiacciono - dice ancora - e poi mi vengono in mente tanti ricordi, tanti periodi passati insieme, quando rifiutai l'offerta che mi fu fatta per venderlo. Con Daniele se ne andrà via un pezzo di romanità e di appartenenza. Il futuro della Roma non lo posso immaginare, ma penso sia importante che nel calcio rimangano questo simboli e che non si pensi solo al business". "Credo che Daniele andasse considerato un po' di più - aggiunge - e rispettato in maniera diversa. La società ha fatto le sue scelte ma uno come lui è molto importante. Daniele è anche una persona sensibile".