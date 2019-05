Maldini, scelta De Rossi mi sorprende

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Prima o poi si chiude sempre un ciclo per un calciatore, ma sinceramente è una cosa che mi sorprende". Così Paolo Maldini, bandiera e attuale dirigente del Milan, commenta l'addio alla Roma di Daniele de Rossi. "Non me l'aspettavo - dice ancora a margine di un evento della Lega serie A all'Ara Pacis -, ma lui è sempre stato un'anima molto indipendente. Saprà bene quel che fa e quello che vuole, anche se di sicuro è una scelta dolorosa ma il suo amore per la Roma non è certo in discussione".

"Come giocatore e' sempre stato un capitano di fatto in campo, di grande personalità e grande tecnica, uno dei calciatore che ho più ammirato".