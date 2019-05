Nomadi: famiglia, oggi dal Papa

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Oggi incontreremo il Papa. Lo ringraziamo per l'invito e per aver mandato nella nostra casa il vescovo ausiliare". Lo ha detto Imer, conosciuto come Imco, capo famiglia del nucleo di 14 nomadi al centro di accese proteste a Casal Bruciato perché assegnatari di una casa popolare. "Non so cosa gli diremo, pregheremo insieme. Per me siamo tutti uguali". Nell'appartamento oggi ci sono anche la moglie e alcuni dei figli. I materassi sono ancora sul pavimento e non ci sono mobili.