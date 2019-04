Salva Roma: Salvini, o tutti o niente

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Regali a qualcuno non ne facciamo.

Non ci può essere un intervento salva-Raggi quando ci sono tanti comuni italiani in difficoltà e che hanno bisogno. O si aiutano tutti oppure non ci sono cittadini di serie A o di serie B, così come non ci sono sindaci di Serie A e di Serie B". Così il vicepremier Matteo Salvini al Giornale radio Rai (Radio1).