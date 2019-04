Salva Roma: Bongiorno, tenere in conto anche di altri Comuni

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Qualsiasi norma che vada ad aiutare un Comune va benissimo, Roma io la ho particolarmente nel cuore, vivo qui da tantissimo tempo. E' chiaro che dobbiamo tenere in considerazione anche il fatto che esistono altri Comuni che hanno delle esigenze". Così Giulia Bongiorno, parlamentare della Lega e Ministro per la Pubblica Amministrazione, ad Agorà RaiTre, interviene sul decreto Salva-Roma. "L'idea - aggiunge - è quella di fare in modo che anche altri Comuni che abbiano delle necessità di particolare attenzione del Governo siano prese in considerazione. Quindi il dibattito di oggi pomeriggio dovrà portare a una sintesi tra le esigenze di Roma e quelle di altri Comuni".(ANSA).