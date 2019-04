Chiuso pub, teatro di risse e furti

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Chiuso dai carabinieri al centro di Roma un pub teatro di risse, furti ed estorsioni. I militari del Nucleo operativo della compagnia Trastevere hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza con chiusura per 3 giorni di un pub nel cuore dello storico quartiere. Il provvedimento, emesso dal questore di Roma, scaturisce dalla proposta dei carabinieri che hanno accertato come il locale, negli ultimi mesi, è stato teatro di numerosi episodi delittuosi tra cui una rissa la notte dello scorso 20 ottobre che ha portato all'arresto di 4 giovani e alla denuncia di un quinto, l'arresto di un cittadino romeno che, la notte dello scorso 20 gennaio, ubriaco ha aggredito i carabinieri che lo stavano controllando e alla denuncia di due cittadini del Senegal che, a fine marzo hanno derubato un turista chiedendogli soldi per la sua riconsegna, ma la reazione della vittima innescò una violenta "scazzottata".