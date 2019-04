Zingaretti nomina Leodori vicepresidente

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha nominato oggi Daniele Leodori Vicepresidente della Regione Lazio. L'ex presidente del Consiglio Regionale, ha le seguenti deleghe: Coordinamento dell' attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (Fesr, Fse, Feasr), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale. Massimiliano Smeriglio ha rassegnato ieri le proprie dimissioni. "Congratulazioni a Leodori per l'incarico di vicepresidente della Regione. Sono molto felice che sia entrato a far parte della squadra di governo e sono sicuro che l'attività finora svolta in Consiglio regionale sia una garanzia per il lavoro che lo aspetta. Ci tengo molto anche a ringraziare Smeriglio per il suo impegno di questi anni in Giunta. Ho la certezza che saprà portare avanti la sfida che lo attende con lo spirito di servizio che lo ha sempre caratterizzato. Il suo contributo in queste stagioni di profondo cambiamento nella nostra Regione è stato fondamentale",dice Zingaretti.