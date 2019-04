Ok Patto sicurezza, da movida a roghi

(ANSA) - ROMA, 18 APR -Dal contrasto ai roghi tossici alla 'malamovida', fino alle azioni da mettere in campo contro le occupazioni abusive degli immobili. E' stato firmato questa mattina in Prefettura di Roma dal Prefetto, dalla sindaca Virginia Raggi e dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti il 'Patto per la sicurezza urbana' nella Capitale. Si prevede che le istituzioni operino congiuntamente per elevare gli standard di sicurezza della città e contrastare le situazioni di illegalità. Tra gli obiettivi, ad esempio, c'è il censimento delle telecamere per collegare i flussi di videosorveglianza verso la sala operativa della Questura. Prevista anche "una più efficace azione di contrasto all'abusivismo commerciale". Sul fronte del Campidoglio l'impegno tra le altre cose è ad "istituire la figura del vigile di quartiere e del referente di quartiere presso i gruppi territoriali della polizia locale più periferici".