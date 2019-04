Raggi, stop degrado a San Lorenzo

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Trasformare gli spazi abbandonati di San Lorenzo in nuovi luoghi di aggregazione e servizi. È l'obiettivo del progetto di rigenerazione urbana del quartiere presentato oggi dalla sindaca Virginia Raggi, dall'assessore all'Urbanistica Luca Montuori insieme alla presidente del Municipio II Francesca Del Bello. Il progetto punta a "un nuovo patto tra indirizzo pubblico e investimenti privati. Una visione che deve necessariamente partire dagli spazi abbandonati di via dei Lucani, oggi purtroppo nella memoria collettiva ricordati per la tragedia della giovane Desirèe. Un dramma che non deve più ripetersi", sottolinea il Campidoglio.