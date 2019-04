Raggi, Salvini vuole Roma? Noi lavoriamo

(ANSA) - ROMA, 15 APR -"Pensiamo a lavorare". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi risponde a chi le chiede se Salvini volesse puntare a Roma. "Avevo invitato i romani a scegliere e provare il cambiamento, dopo anni questo cambiamento non mi sembra molto diverso dal passato. Vivendo Roma da cittadino, come tanti altri romani che si lamentano dell'immondizia, del traffico, dei mezzi pubblici che non funzionano, dei crateri nelle strade, della trascuratezza". Parole del ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini il quale, quindi "probabilmente, se si votasse domani" non inviterebbe più "a scegliere i Cinquestelle".