De Vrij,Inter dovrà farsi trovare pronta

(ANSA) - MILANO, 12 APR - ''Mi sono allenato con la squadra, senza problemi: sono disponibile. Ora il Frosinone: stanno bene, hanno vinto a Firenze. Per noi non sarà facile: in casa sono forti, davanti al loro pubblico. Dovremo farci trovare pronti''.

Stefan de Vrij, torna a disposizione di Luciano Spalletti e, a InterTV, sprona i compagni a dare il massimo: '' In classifica siamo sopra ed abbiamo più punti degli altri, poi cerchiamo di vincere ogni partita. E la gara più importante sarà la prossima.

Segnando nel derby ho vissuto una bella emozione, ma questo ormai è alle spalle. Guardiamo avanti e concentriamoci sulla prossima''.