Coni, le critiche di Malagò a Binaghi

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Ho trovato assolutamente fuori luogo le parole di Binaghi in questo contesto". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, replica così al numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, che elogiando la nuova società 'Sport e Salute' ha affermato tra le altre cose che "finalmente i criteri dei finanziamenti alle federazioni saranno oggettivi, meritocratici e definiti". "I contributi alle federazioni non c'entravano assolutamente nulla e le sue considerazioni non corrispondono al vero - ha aggiunto Malagò - Non capisco quali potrebbero essere criteri più oggettivi di quelli portati avanti dal Coni, visto che i parametri sono stati sempre voluti sia dalla commissione alla quale lui ha sempre fatto parte sia dal consiglio nazionale che le ha sempre sostenute e votate".

"Ma penso - ha concluso il capo dello sport italiano - che i suoi colleghi presidenti condividano la mia opinione, mi sento di dire in maniera quasi unanime".