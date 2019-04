Bus a fuoco vicino Roma, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un bus del Cotral della linea Roma-Tivoli stamani è andato alle fiamme attorno alle sette sulla via Tiburtina. Nessuno è rimasto ferito. Il mezzo ha 15 anni ed aveva avuto regolare manutenzione. "Nel nostro Paese la media di età del parco autobus è di 12 anni contro quella di 7 dei mezzi in servizio nel resto d'Europa - dichiara la Presidente di Cotral, Amalia Colaceci - questo è un problema che non può essere ascritto alle società. Cotral, grazie al sostegno della Regione Lazio, ha già rinnovato in maniera consistente la propria flotta - 430 nuovi bus sono già in servizio sulle strade del Lazio - e sta cominciando farlo con risorse proprie per ulteriori 400 pullman che inizieranno ad arrivare il prossimo autunno. Il nostro prossimo piano industriale- prosegue Colaceci - prevede investimenti per oltre 100 milioni di euro in tre anni".