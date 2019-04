Incidente pullman bimbi in gita,6 feriti

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Un pullman con a bordo dei bambini in gita è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada A1, in direzione sud, all'altezza del comune di Zagarolo vicino Roma. Al momento risultano 6 feriti, un adulto e 5 bambini, che non sarebbero in gravi condizioni. Avrebbero riportato contusioni e qualche frattura. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Dalle prime informazioni, sembra che sul pullman ci fossero bambini francesi di circa 10 anni, diretti in gita a Napoli. A tamponare il mezzo sul quale viaggiavano sembra che sia stato un mezzo pesante.

Il tratto tra il bivio con l'A24 e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, che era stato chiuso a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del km 570, è stato riaperto.