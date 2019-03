Raggi, parte tavolo per piano alberi

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Lunedì "parte il tavolo di lavoro per definire un piano straordinario di manutenzione e sostituzione, anche periodica, delle alberature nel territorio cittadino.

L'obiettivo è quello di avviare un confronto con tutte le istituzioni e con il mondo scientifico, per garantire la tutela del patrimonio naturale della nostra città e la sicurezza dei cittadini". Lo annuncia su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi ricordando che la Capitale è "tra i comuni più verdi d'Europa.

La nostra città dispone di un immenso e pregiato patrimonio arboreo, 330.000 alberi che vanno tutelati e preservati"."Per questo ho convocato in Campidoglio - spiega - i rappresentanti dei Ministeri Politiche agricole e forestali, Ambiente e dei Beni culturali, il Soprintendente per l'Archeologia e il Paesaggio di Roma, i responsabili di architettura delle università La Sapienza e Roma Tre, il direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'Università della Tuscia, il presidente del Sisef, gli assessori e tecnici del Campidoglio".