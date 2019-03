'Madame furto' nuovamente arrestata

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Ancora nei guai "Madame furto", la cittadina bosniaca di 32 anni ormai nota a Roma per la sua lunga carriera di borseggiatrice. E' stata vista dai carabinieri della Stazione Via Vittorio Veneto mentre camminava nella zona di piazza Barberini in compagnia di un'amica. Quando i militari l'hanno fermata, a suo carico è emerso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall'Ufficio Esecuzioni della Procura di Roma lo scorso 25 febbraio, con cui l'Autorità Giudiziaria le riepiloga il cumulo di pene residue da scontare di 25 anni e 7 mesi di reclusione maturati grazie a ben 42 furti a lei addebitati, senza che avesse mai scontato le pene per le sue molteplici gravidanze e per i numerosi figli piccoli.

"Madame furto", però, è di nuovo incinta, motivo per cui il Tribunale di Roma nello stesso provvedimento ha differito l'esecuzione della pena alla data del parto prevista a fine luglio.