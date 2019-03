Golf: Hend vince il Maybank Championship

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Scott Hend conquista ai play-off il Maybank Championship di golf e torna al successo sull'European Tour tre anni dopo l'ultima volta. In Malesia l'australiano con un birdie alla prima buca di spareggio ha avuto la meglio sullo spagnolo Nacho Elvira, guadagnando così la Top 10 nella classifica della Race to Dubai 2019. Tris di vittorie in carriera sul massimo circuito continentale per Hend, tornato a gioire a 45 anni dopo un grande exploit nell'ultimo round, con la gara sospesa per tuoni e fulmini alla buca diciotto con un birdie di Elvira che ha rinviato la contesa ai play-off. Dopo che entrambi i giocatori avevano chiuso la gara in 273 (-15). Niente da fare per l'iberico, costretto così a rinviare nuovamente l'appuntamento con il primo successo sull'European Tour. A Kuala Lumpur terzo posto per il tailandese Jazz Janewattananond (275, -13). Sul percorso del Saujana G&CC bel finale di Renato Paratore, 41mo come Guido Migliozzi (285, -3).