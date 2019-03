Pugilato: domenica sul ring alla Nuvola

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Boxe-spettacolo domenica prossima al Rome Convention Center La Nuvola, che per la prima volta ospiterà un evento sportivo. La seconda tappa di una nuova generazione di eventi prodotti da ArtmediaSport, con il supporto della Federazione pugilistica italiana, mette in palio tre cinture. Match clou la sfida tra Michael Magnesi (13-0-0), uno dei migliori pro italiani, e Ruddy Encarnacion per il titolo del Mediterraneo Superpiuma Ibf, che seguirà le sfide tra El Harraz e Marco Boezio per il tricolore pesi medi e tra Luca Papola ed Ennio Zingarom "derby romano" che vale la finale del torneo WBC-FPI Superleggeri.