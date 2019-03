Neonato morto: rintracciata la madre

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - E' stata rintracciata la madre del neonato di due mesi trovato morto venerdì mattina in un'abitazione vicino Roma. La 21enne romena si è presentata in tarda mattinata alla stazione dei carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo raccontando di essersi recata in Francia dalla madre per motivi familiari e di essere rientrata in Italia con il primo treno appena ha saputo quello che era accaduto. La giovane ha confermato di aver lasciato in custodia il bambino alla connazionale di 63enne che abita nell'appartamento in cui è stato trovato morto. Intanto ieri è stata effettuata l'autopsia sul neonato che avrebbe confermato una morte naturale. Dai primi risultati dell'esame autoptico si sarebbe trattato di una "morte in culla". Si attendono gli ulteriori accertamenti per avere un quadro preciso.