'Sosta selvaggia', pm avvia maxindagine

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La Procura di Roma contro chi parcheggia le auto in doppia o tripla fila causando, in molti casi, problemi gravi alla già congestionata circolazione stradale nella Capitale. Una una vera e propria maxindagine è stata avviata da alcuni mesi a piazzale Clodio per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, costituito dalle segnalazioni che l'Atac quotidianamente avvia negli uffici della Procura. E sono già dieci le persone mandate a giudizio per il reato di interruzione di pubblico servizio. Si tratta di automobilisti "indisciplinati" che hanno parcheggiato in modo irregolare per almeno 30 minuti in una strada in cui non erano presenti percorsi alternativi per mezzi pubblici o, caso ancora più grave, l'auto era stata parcheggiata in prossimità di binari del tram causandone il blocco.