Raggi,riapre corsia centrale v.Tiburtina

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Liberiamo via Tiburtina. Sono partiti i lavori per riaprire la corsia centrale di una delle principali arterie di Roma, che negli ultimi dieci anni è diventata un parcheggio per le auto e un luogo di degrado. Anni in cui il restringimento della strada ha provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione di auto e mezzi pubblici". Così su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Presto l'intero tratto tra la stazione ferroviaria e la zona di Monti Tiburtini verrà liberato dai veicoli in sosta e tornerà percorribile su tutta la carreggiata, dove verrà ripristinato anche il manto stradale per una completa riqualificazione di questo fondamentale collegamento con l'area est della città. La strada era stata parzialmente chiusa dieci anni fa, per consentire i lavori su un collettore fognario. Ripeto: dieci anni fa! Da allora era rimasta così, nonostante le proteste e le sollecitazioni dei cittadini penalizzati da questa irresponsabile inerzia. Noi ora sblocchiamo la situazione- #RomaRinasce", conclude.