Fiumicino, già 18 matrimoni su spiagge

(ANSA) - FIUMICINO, 14 MAR - Si profila un nuovo boom di matrimoni in spiaggia, nel 2019, sui 24 chilometri del litorale del comune di Fiumicino: nei primi due mesi dell'anno allo Stato civile risultano già 33 i matrimoni che si celebreranno fuori dalle sedi istituzionali. Di questi 18 sono stati prenotati sulle spiagge. Un trend che salirà per una scommessa, quella lanciata, tra i primi in Italia, dal comune costiero che può mettere a disposizione 51 location autorizzate tra stabilimenti e chioschi attrezzati sulle spiagge di Fiumicino, Fregene, Maccarese e Passoscuro, e altrettanto suggestive in aree naturalistiche o di pregio storico ed ambientale: tra queste parchi, il castello San Giorgio di Maccarese, il maniero di Torrimpietra, l'Oasi Wwf di Macchiagrande, ville storiche, i borghi come Tragliata e Tragliatella, cantieri nautici. Nel 2018 si sono celebrati, fuori dalle sedi istituzionali, oltre 220 tra matrimoni e unioni civili: 45 solo nello scorso mese di settembre.