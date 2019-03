Raffiche vento,strage alberi-cartelloni

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sono oltre 150 gli interventi effettuati dalla serata di ieri dalla polizia locale a Roma. Le maggiori criticità sono state causate dal forte vento che ha provocato la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari in varie zone della città. Il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato il quadrante sud-est della Capitale. Un albero è caduto nella notte in via dei Tizii, nel quartiere San Lorenzo a Roma, centrando tre auto in sosta e danneggiando anche un balcone al primo piano di un palazzo. Sul posto carabinieri della stazione San Lorenzo, polizia locale e vigili del fuoco.

Non risultano feriti.