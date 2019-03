Gattuso, contento per ritorno Ranieri

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Dispiaciuto per l'esonero di Eusebio Di Francesco deciso dalla Roma, Rino Gattuso dà il bentornato in Serie A a Claudio Ranieri.

"Ha vinto un campionato con il Leicester facendo un miracolo sportivo, da più di 30 anni allena in giro per il mondo, anche in Inghilterra, Spagna e Francia, ha una grande conoscenza e, anche se è avanti con l'età, ha avuto il merito di cambiare la sua metodologia, il modo di far giocare le sue squadre - ha notato l'allenatore del Milan commentando l'avvicendamento alla guida dei giallorossi, rivali nella corsa alla qualificazione in Champions League -. Sono contento sia tornato nel nostro campionato, anche se mi spiace per Eusebio: con lui ho un bel rapporto, è giovane ma da tanti anni allena con grandissimi risultati in Serie A. Ma in questo momento penso alla mia squadra".