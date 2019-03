Vaccini: Lazio, presto obbligo 6-14 anni

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Gli uffici della Regione Lazio stanno preparando una proposta di legge che estenda l'obbligo di vaccinazione per frequentare la scuola anche ai bambini e ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Al momento la legge prevede l'obbligo solo fino ai sei anni: la sanzione, in questo caso, è il divieto di frequenza. Sopra i sei anni, però, la sanzione possibile è solo una multa. L'idea della Regione è dunque estendere con un provvedimento la sanzione del divieto anche alla fascia delle elementari e delle medie.

La proposta di legge potrebbe già essere presentata la prossima settimana, per poi approdare in Consiglio regionale.