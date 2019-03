Metro Repubblica riapre a inizi maggio

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Chiusa dal 23 ottobre, quando cedette una scala mobile coinvolgendo diversi tifosi russi in trasferta a Roma, la stazione metro di Repubblica dovrebbe riaprire entro i primi giorni di maggio. E' quanto hanno comunicato, ieri, gli assessori ai Trasporti e al Commercio di Roma, Linda Meleo e Carlo Cafarotti, durante un incontro con i commercianti della zona, che da tempo puntano il dito contro gli effetti di 'desertificazione' dell'area in seguito alla chiusura della stazione. La centralissima stazione Repubblica della metro A, secondo quanto si spiega, è rimasta chiusa inizialmente perché sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, poi sono state dissequestrate quattro scale mobili su sei, ma al momento resta off limits perché si è in attesa di pezzi su misura che devono essere fabbricati ex novo.