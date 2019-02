"Romanista Anna Frank", scritta a Roma a due giorni dal derby

Una grossa scritta "Romanista Anna Frank" è comparsa su un muro a Circo Massimo, al centro di Roma, a due giorni dal derby Lazio-Roma. La scritta, con accanto una svastica, è siglata SSL. Sul posto agenti del PICS della polizia locale di Roma e personale di Ama che l'hanno rimossa. A Garbatella è comparsa un'altra scritta: 'Nel forno che vorrei froci, zingari e giudei'. Anche questa accompagnata da una svastica nazista.

"La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della Polizia Locale di Roma Capitale per l'immediato intervento", scrive su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Ancora una volta alcuni delinquenti usano il calcio per lanciare i loro squallidi insulti. Il derby di Roma deve essere un momento di grande partecipazione, agonismo, rispetto e anche ironia. Il resto è solo un'ignobile dimostrazione di ignoranza", dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Non è l'unica scritta razzista comparsa oggi a Roma. "Stamani a Garbatella è apparsa una scritta inquietante: 'Nel forno che vorrei froci, zingari e giudei' accompagnata da una svastica nazista, denuncia Fabrizio Marrazzo Portavoce del Gay Center. "Quanto apparso è inquietante - ha commentato - pensare che nel 2019 ci sia ancora qualcuno che voglia rievocare i forni crematori dei lager nazisti, ci fa capire quanto ancora c'è da fare. Il Governo ed il parlamento devono approvare, tra l'altro, al più presto una legge contro l'omofobia ed attivare azioni culturali a contrasto. Ringrazio il municipio VIII ed il consigliere Conia per il rapido intervento di cancellazione".