A Roma arrivano i primi nuovi bus

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Sono arrivati i primi 38 dei 108 nuovi bus per Roma, una fornitura presa a noleggio per i prossimi 12-18 mesi. A presentarli la sindaca Virginia Raggi, l'assessore alla Mobilità Linda Meleo, il presidente dell'Atac Paolo Simioni, il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefàno (M5S) alla presenza del dg del Bambino Ruggero Parrotto.

"Abbiamo detto ai cittadini che avremmo risanato l'azienda e che piano piano sarebbe tornata a fare un servizio adeguato: questo è il modo con cui vi dimostriamo questo impegno", ha detto Raggi. "Il 2018 lo potremo ricordare come l'anno del risanamento di Atac - ha affermato Simioni in riferimento al bilancio aziendale e al l'iter del concordato preventivo -, il 2019 come quello del ritorno alla normalità del servizio. Saremo in grado di fornire un servizio migliore alla città. Oltre a questi bus a noleggio, a giugno arriveranno 227 nuovi mezzi di quelli acquistati tramite la piattaforma Consip. Inoltre i minibus elettrici tra poco circoleranno per le strade".