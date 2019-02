Raggi, ho fiducia in Giampaoletti

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Piena fiducia a Giampaoletti. Mi permetto di far notare una cosa: sono contenta che la magistratura faccia chiarezza su debiti che risalgono a circa 10 anni fa. Stiamo facendo un'azione di pulizia nei vari bilanci e Ama non si sottrae a questa operazione, perché la chiarezza nei conti è la base per costruire solide fondamenta". Lo dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi commentando l'indagine su Ama che vede coinvolto il direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti. Ma una parte dei pentastellati vorrebbe le dimissioni di Giampaoletti. "Sono molto preoccupata per la notizia che il direttore generale del Comune di Roma sarebbe indagato per un reato gravissimo, come la concussione, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sul bilancio di Ama", scrive la capogruppo M5s in Consiglio regionale del Lazio Roberta Lombardi. E Giampaoletti precisa: "non ho ricevuto nulla e non sono stato convocato".