Campus Biomedico, al via lavori ps

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato questa mattina i lavori per il pronto soccorso del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, un reparto di ultima generazione che amplierà la rete dell' emergenza nel quadrante sud ovest di Roma. E' stato il governatore, con una simbolica picconata a un tramezzo, ad aprire ufficialmente il cantiere. Il nuovo pronto soccorso, in via Àlvaro del Portillo, sarà un Dea di I livello inserito nelle reti tempo dipendenti (trauma, ictus, infarto ed emergenze cardiovascolari). Avrà un bacino potenziale di circa 300 mila residenti e 45 mila accessi annui stimati. I lavori termineranno nel 2019 e sarà attivo per i primi mesi del 2020. Sarà realizzato con un investimento di 10 milioni, derivanti da indebitamento e attività di fund raising dell'Università. Alla cerimonia l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato; per il Campus il presidente Felice Barela, il dg Paolo Sormani, il direttore sanitario Lorenzo Sommella e il rettore Raffaele Calabrò.