Al vai sgombero'volontario' Carlo Felice

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Ha preso il via la "fuoriuscita volontaria e assistita" degli occupanti dall'immobile occupato di via Carlo Felice 69, nei pressi di San Giovanni a Roma. Lo annunciano il Campidoglio e la Regione Lazio. Le persone in condizione di fragilità verranno accolte e supportate con percorsi di inclusione grazie alle risorse e agli strumenti messi a disposizione dalla società Sidief Spa (proprietaria dell'immobile), dall'Ater per la Regione Lazio e dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. Tutti gli interessati hanno già sottoscritto un progetto di inclusione sociale Le strutture in cui si trasferiranno le persone garantiranno ai minorenni la continuità scolastica.