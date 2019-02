Detenuti distribuiscono pasti a clochard

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Ieri sera in via della Conciliazione, i detenuti dell'Isola Solidale insieme ai volontari dell'Opera Divin Redentore hanno distribuito i pasti alle numerose persone senza fissa dimora che vivono nelle vicinanze della basilica di San Pietro. Lo afferma un comunicato. Sono stati serviti 40 pasti che hanno previsto: pasta al pomodoro, pollo, verdura e dolci. Tutto fatto in casa dai detenuti dell'Isola Solidale che si sono mobilitati per questa nuova esperienza. Due di loro hanno avuto un permesso speciale dal magistrato e sono stati in via della Conciliazione per distribuire i pasti insieme agli altri volontari, mentre gli altri detenuti si sono occupati della cucina, dello sporzionamento dei pasti e del loro confezionamento. "A questa prima uscita - spiega Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale - ne seguiranno altre, almeno una volta al mese, sempre in collaborazione con i volontari dell'opera Divin Redentore che ringrazio per la disponibilità".