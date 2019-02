Minisindaca M5s a Raggi,soli in problemi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB -"Siamo poi stanchi di un modus operandi a livello centrale che non prevede la condivisione di problemi e soluzioni provenienti dai Municipi ma che risulta invece estremamente attivo nella pubblicizzazione dei risultati ottenuti". Così una minisindaca M5S di un municipio romano in un post critica apertamente l'operato del Campidoglio rivolgendosi alla sindaca Virginia Raggi. Il casus belli è la riapertura di una scuola la cui "attività relativa ai lavori per la riapertura è stata svolta unicamente dal municipio VII", precisa la presidente del Municipio Monica Lozzi. Ieri l'annuncio della riapertura della scuola Guido MIlanesi era stato postato sulla pagina Fb della sindaca Virginia Raggi. La scuola è chiusa dallo scorso 8 febbraio per la mancanza di autorizzazioni legate alla certificazione del sistema antincendio. "Il Municipio ha trovato le soluzioni in maniera del tutto autonoma e senza alcun ausilio dei suoi uffici", scrive la minisindaca.