Lazio: Inzaghi, Immobile? Più sì che no

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Immobile? È un giocatore molto molto generoso che vorrebbe sempre esserci. Manca ancora l'allenamento di oggi e di domattina ma non si è ancora allenato con la squadra. Con lo staff medico non vogliamo correre rischi: conosciamo l'importanza della sfida di domani ma anche che avremo tante altre partite ravvicinate: è più no che sì". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia allo stadio Olimpico di Roma. Partita che vede a rischio forfait l'ex Ciro Immobile a causa di un'elongazione alla coscia sinistra. "Sarà una partita importante, lo scorso anno abbiamo fatto una bella cavalcata in Europa. Quest'anno è più difficile perché siamo arrivati secondi rispetto allo scorso anno".