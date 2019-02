Canapa Mundi tra benessere e scienza

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Sostenibilità, benessere, tradizione. Ma anche artigianato, start up e gastronomia, medicina e cultura, libri, moda, musica e fumetti. Con 250 realtà da tutto il mondo, torna Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della canapa, al Palacavicchi di Roma dal 15 al 17/2 con 10 mila metri quadri di appuntamenti dedicati a professionisti e appassionati.

In programma, la Conferenza Scientifica sulla canapa, con focus su nutraceutica e fitobonifica, panel dedicati a cannabis terapeutica, medicina veterinaria, evoluzione legislativa e business. Ma c'è anche la stampa 3D, tra ecosostenibilità e alta tecnologia, e i laboratori per massaggi olistici e intrecci di canapa. L'Istituto di Moda Burgo sfila con la collezione Modus sativa mentre Burningmax porta l'installazione immersiva ed esperienziale 50 Shades of Green. Durante l'evento, Canapa Mundi è anche per la città con la Settimana della Canapa: occasione per esplorare la bellezza di Roma e i suoi luoghi più ''canaposi'' in bici o in scooter elettrici