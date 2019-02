Riforma Ipab,ora aziende servizi persona

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "La trasformazione delle Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona è un passo importante per garantire che diventino strumenti funzionali rispetto allo scopo per cui sono state create. Tutto questo avviene nel rispetto del patrimonio delle Ipab, dei servizi che offrono e del personale che impiegano". E' quanto afferma l'Assessore al Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore dopo l'ok definitivo del Consiglio regionale del Lazio alla riforma di Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)". "La legge - spiega Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari Costituzionali - contribuisce a valorizzarne il ruolo, attraverso la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), ma anche in fondazioni di diritto privato, pur mantenendo la loro originaria vocazione di assistenza sociale, sanitaria ed educativa.