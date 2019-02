Ferito a Roma: ascoltati testi, sotto lente ambienti Acilia

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Continuano le indagini per dare un volto ai due uomini a bordo dello scooter da cui è partito il colpo di pistola che la notte fra sabato e domenica ha ferito Manuel Bortuzzo, il nuotatore 20enne nel quartiere Axa, a Roma sud. Si indaga negli ambienti della criminalità che gravita ad Acilia, anche tra le case popolari del quartiere nel quadrante sud di Roma, per risalire ai due uomini. Gli investigatori hanno ascoltato nelle ultime ore testimoni e amici di Manuel per acquisire elementi utili. A complicare il lavoro degli investigatori anche un clima di omertà nella zona.

Al momento l'ipotesi rimane quella dello scambio di persona.

Chi ha premuto il grilletto potrebbe aver confuso Manuel con qualcuno che poco prima aveva preso parte a una rissa nel pub dall'altro lato della piazza. Alcuni dipendenti hanno raccontato che qualche protagonista della violenta rissa era già stato in quel locale in passato e aveva avuto un'altra lite. Tra loro potrebbe esserci anche qualche ex pugile.