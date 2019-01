Sgombero Baobab,"Ama ha buttato coperte"

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ancora uno sgombero, il 28°, per il Baobab a Roma. "Polizia stamani in piazzale Spadolini - denuncia Baobab experience - Bus per portare via chi dorme lì in via Patini. Ama butta le coperte. Non ci fanno avvicinare. Stiamo cercando di capire in quanti saranno portati all'ufficio immigrazione". E qualche ora dopo: "A Roma si muore di freddo, ma le municipalizzate si impegnano per gettare via le coperte di chi è costretto a vivere in strada. Intanto il presidio si popola di nuovi arrivi, molte le donne e bambini. Dovremmo distribuire il pranzo ma ogni attività ci è stata di nuovo interdetta. Viviamo la pagina più vergognosa di questo Paese dal fascismo ad oggi". Quella di stamani è stata "un'operazione controllo straordinario": in 18 sono stati portati all'Ufficio immigrazione della Questura perché trovati senza documento d'identità. La loro posizione, secondo quanto si è appreso, è ora al vaglio.