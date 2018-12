Pugilato: il premio Gemma a Cinecittà

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Si avvicina la kermesse di Artmediamix e Fpi che venerdì 14 vedrà protagonisti boxe e cinema sul ring del Teatro 10 degli studi di Cinecittà, a partire dalle 20. "Sono entusiasta e profondamente grato - commenta il presidente Fpi, Vittorio Lai - per questa nuova linfa che, già partita a novembre, permetterà ai pugili, tecnici, official e promoter di ritornare ad essere protagonisti". Nel mondo del cinema a ricevere il premio Giuliano Gemma saranno, fra gli altri, Martina La Piana e Abbes Aziz Mouhiidine, Luca Rigoldi, Irma Testa, Casy Kauffman e Tyson Alaoma, Giulia Quintavalle, l'attore Edoardo Leo, Ilenia Pastorelli. Prima del match-clou, il premio speciale Fpi a Sulaiman, Del Corral e Palmeyro. Nel mondo dei guantoni pro l'atmosfera inizia a essere infuocata per l'atteso match-clou per il titolo international Wbc dei Supermedi fra Giovanni De Carolis e Dragan Lepei. La cerimonia del peso si svolgerà domani (ore 16) nell'area museale dello stadio di Domiziano, a Roma.