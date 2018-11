Aladino, beneficenza per fibrosi cistica

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il Magico Mondo di Aladino" in scena per beneficenza dal 21 Novembre presso il Nuovo Teatro "Orione" di Roma. Lo spettacolo è messo in scena dalla Compagnia Sintesi del Maestro Armando Gatto in memoria di Valentina Calabrò affetta da Fibrosi Cistica.

Il ricavato sarà utilizzato per finanziare 2 campagne di donazione avviate dall'Associazione iostoconVale Onlus con la collaborazione dell'associazione "La Magia di un Respiro".

Le campagne prevedono il finanziamento Borsa di studio "Valentina Calabrò - Il Trapianto Vale la Vita" destinata al Policlinico Umberto I di Roma per giovani Chirurghi Trapiantisti e l'acquisto di un Ecografo portatile Vascolare.