Centrodestra,mozione sfiducia Zingaretti

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il centrodestra del Consiglio regionale del Lazio ha presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati una mozione di sfiducia nei confronti del governatore Nicola Zingaretti, "che è impegnato nella campagna elettorale del Pd" e "non governa la Regione". La mozione, che sarà depositata oggi e andrà calendarizzata, è stata sottoscritta dai 13 consiglieri dei gruppi Lazio 2018, FI, FdI, Lega e NcI, oggi rappresentati in conferenza stampa dai loro capigruppo. Il centrodestra ha lanciato l'appello a sostenere la mozione ai due consiglieri eletti nelle loro liste poi passati nel Misto (che appoggia Zingaretti in virtù del 'patto d'Aula', garantendogli una maggioranza numerica in Consiglio) ma anche al gruppo M5s, che conta 10 consiglieri.