Penne Aurora leader nella crescita

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Sono le 'fantastiche' 350, le piccole e medie imprese italiane che, grazie alla performace del loro fatturato 2014-2017, sono diventate 'Leader della crescita 2019' secondo la classifica stilata da Sole 24 Ore e Statista.

Nella speciale lista fa ingresso un'eccellenza torinese, Penne Aurora, che grazie al raddoppio del fatturato negli ultimi 5 anni festeggia nel migliore dei modi il centenario in arrivo.

"Nell'imminenza dei primi 100 anni di vita - dice il presidente e amministratore delegato Cesare Verona - desidero impostare questa azienda perché possa arrivare ai 200 con un cammino di rilancio e crescita". L'ingresso nella prestigiosa lista delle aziende in crescita celebra nel migliore dei modi il centenario dell'azienda. Che, dopo i successi in Messico, Turchia e Iran, si regala una boutique monomarca. Un negozio nel centro di Torino, in via del Babuino, che è un "grande tributo all'italianità" e con il quale Aurora punta a "riaffermare il suo stile distintivo e il suo design inconfondibile".