Conte,ammirazione per atleti paralimpici

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Rivolgo a lei e a tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del movimento paralimpico italiano, il mio pensiero di profonda gratitudine per il lavoro che quotidianamente viene compiuto. Esprimo ammirazione per i successi ottenuti nelle recenti manifestazioni internazionali, che contribuiscono a diffondere i valori rappresentativi di tutto il movimento. Con l'augurio di un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni, invio il mio saluto a tutti i partecipanti, assicurando da parte mia e del Governo il sostegno per le iniziative future". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un messaggio inviato a Luca Pancalli, presidente del comitato italiano Paralimpico per la cerimonia di apertura del Festival della Cultura Paralimpica, manifestazione che da oggi al 23 novembre si terrà a Roma, alla Stazione Tiburtina.