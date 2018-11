Ama: verso ok bilancio, stop sciopero

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il Campidoglio, a quanto si apprende da fonti comunali, sta per arrivare a una soluzione per approvare il bilancio dell'Ama. Questo è stato riferito stamane ai sindacati del settore che, preso atto delle rassicurazioni, hanno congelato le iniziative di sciopero in programma. La municipalizzata dei rifiuti attende da tempo, a causa di una controversia su alcune partite finanziarie, l'ok al suo bilancio 2017 da parte dell'amministrazione. Che proprio oggi ha incontrato i sindacati del settore, in allarme, per informarli del percorso intrapreso. Dopo la sferzata per sbloccare la vicenda che si trascina da mesi, data la scorsa settimana dalla sindaca Virginia Raggi, oggi alla riunione con i rappresentanti dei lavoratori di Ama, hanno preso parte il vicesindaco Luca Bergamo e il delegato al Personale Antonio De Santis. I quali hanno anche illustrato il percorso per superare i limiti assunzionali in azienda, mediante il superamento della delibera 58.