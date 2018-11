Travolto da auto, morto tedesco a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Un tedesco di 29 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in via Anagnina a Roma. È accaduto poco prima delle 5. Trasportato d'urgenza in ospedale è deceduto poco dopo. Alla guida della macchina c'era un ragazzo di 24 anni che si è subito fermato e non ha riportato lesioni.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro e sono stati disposti gli accertamenti tossicologici sul conducente. Gli agenti del Gruppo Prenestino della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, stanno lavorando da questa mattina all'alba per ricostruire la dinamica. Con l'ausilio di un interprete tedesco, raccoglieranno le testimonianze di alcuni amici della vittima che si trovavano con lui al momento dell'incidente. Informata anche l'Autorità Consolare tedesca. Si tratta del secondo investimento mortale a distanza di poche ore a Roma. Ieri pomeriggio un'anziana è morta travolta da uno scooter in zona Fidene.