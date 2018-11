Raggi domani in piazza con supporter

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Domani parteciperò. È una manifestazione di persone a sostegno e io sarò lì con loro".

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa sulla manutenzione del verde risponde sulla manifestazione organizzata dai suoi supporter domani pomeriggio in piazza del Campidoglio. La manifestazione lanciata sul web era inizialmente stata organizzata per il 9 novembre, un giorno prima della sentenza che ha riguardato Raggi, ma poi è stata annullata su richiesta della stessa sindaca secondo cui in quel momento non era opportuna.