Si stacca fascia,chiuso Ponte Palatino

ANSA) - ROMA, 09 NOV - Sono in corso accertamenti tecnici sul Ponte Palatino, poco distante dalla Bocca della Verità, al centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, si è verificato il distacco di una fascia di ferro che si trova sotto il manto stradale nella parte inferiore di Ponte Palatino. Sul posto i vigili del fuoco per gli accertamenti tecnici e la polizia locale. A scopo precauzionale il ponte rimane chiuso per i mezzi pesanti, mentre possono circolare auto e pedoni.

"A seguito del danneggiamento del controvento di collegamento delle travi secondarie del ponte Palatino - spiega il Campidoglio - i tecnici del Dipartimento Simu (Lavori Pubblici) di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Dopo un'attenta analisi eseguita da parte dei tecnici del Simu, si è stabilito di realizzare un intervento di manutenzione all'inizio della prossima settimana".