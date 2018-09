Monchi: Non penso a tornare in Spagna

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La Roma si appresta a debuttare in Champions sul campo del Real Madrid e, per i media locali, l'occasione è buona per intervistare il ds giallorosso Monchi che, secondo radio mercato, sarebbe nel mirino del Barcellona.

L'ex dirigente del Siviglia spiega di non pensare a lasciare la Capitale per tornare in patria: "Non sto valutando queste cose, mi preoccupa la partita di oggi. Non sarebbe giusto fare presupposizioni, perché non sarebbe rispettoso nei confronti del club". Monchi ricorda di avere ancora tre anni di contratto ("per questa e altre due stagioni") con la presenza di una clausola di rescissione: "C'è, però dovrei calcolarla, perché non ho avuto il tempo di controllarla. Se ho intenzione di rispettare il contratto? La mia intenzione è migliorare, non abbiano fatto un bell'inizio di campionato, e ricambiare con il mio lavoro la fiducia che la società e il presidente Pallotta mi hanno dato. Sono contento dove sto".